Украина и Италия в июне продолжат признание водительских удостоверений
Украина и Италия планируют продлить действие соглашения о признании украинских водительских удостоверений. Соглашение будет на повестке дня встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо в июне 2021 года.
Как рассказали в министерстве, новая редакция соглашения о взаимном признании и обмене удостоверений водителя сейчас на завершающей стадии согласования соответствующими министерствами Украины и Италии.
Это соглашение, отмечают в МВД, призвано обеспечить гарантирование прав граждан обоих государств на упрощенную конвертацию их национальных удостоверений.
В МВД пояснили, что заключенное в 2015 году соглашение с Италией было временным, только на 5 лет, поскольку Украина не является членом ЕС. Однако в этом соглашении есть пункт, который предусматривает "продление срока действия этого соглашения, во избежание, даже временного, прекращение обмена водительских удостоверений".
Напомним, с 1 июня 2021 года в Италии перестали признавать украинские водительские права, поскольку между странами утратило силу соответствующее соглашение. Соглашение было подписано в 2015 году.
Добавим, недавно украинцы получили возможность обменять водительские права в Британии без сдачи экзаменов.