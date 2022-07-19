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Украина испытывает сложности с доставкой западного оружия на фронт, - WSJ

Новина українською →
Киев, Вторник 19 июля 2022 19:45
Украина испытывает сложности с доставкой западного оружия на фронт, - WSJ Фото: Украине нелегко дается переход на западное оружие (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Украина испытывает логистический кошмар при доставке западного вооружения в войска на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что сейчас в бой вступают более современные и эффективные западные дальнобойные артиллерийские орудия. Однако их освоение оказалось серьезной проблемой, поскольку разные образцы поступают небольшими партиями.

"Нынешний подход, при котором каждая страна передает батареи по частям, быстро превращается в логистический кошмар для украинских сил, поскольку для каждой батареи требуется отдельная система обучения, обслуживания и логистики", - отметили в лондонском Королевском институте объединенных вооружений.

На сегодня Вооруженные силы Украины применяют гаубицы M777 из США, Австралии и Канады, а также самоходную артиллерию, такую как Caesar из Франции, PzH 2000 из Германии, американские M109 и AHS Krab из Польши.

"Ни одна из этих систем не имеет ничего общего… Боеприпасы должны быть взаимозаменяемыми и так далее. Но это не так", - подчеркнул эксперт Джек Уотлинг.

При этом аналитик Rand Corp. Скотт Бостон отмечает, что Украине дали не просто разные виды оружия. Ей нужно в короткий срок научиться обращению с ним, а также обслуживать его.

"Когда вы переходите на платформы несоветского происхождения, вам приходится иметь дело со многими вещами, которых раньше не было в игре. Многое из советского наследия - это машины, которые чинишь молотком и гаечным ключом, грубой силой, смазкой и молитвой", - добавил он.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что поставки западного оружия уже создали определенный паритет на фронтах войны с Россией.

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