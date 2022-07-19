Україна зазнає труднощів з доставкою західної зброї на фронт, - WSJ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Видання пише, що зараз в бій вступають більш сучасні та ефективні західні далекобійні артилерійські знаряддя. Однак їх освоєння виявилося серйозною проблемою, оскільки різні зразки надходять невеликими партіями.

"Нинішній підхід, при якому кожна країна передає батареї по частинах, швидко перетворюється на логістичний кошмар для українських сил, оскільки для кожної батареї потрібна окрема система навчання, обслуговування і логістики", - зазначили в лондонському Королівському інституті об'єднаних озброєнь.

На сьогодні Збройні сили України застосовують гаубиці M777 з США, Австралії та Канади, а також самохідну артилерію, таку як Caesar з Франції, PzH 2000 з Німеччини, американські M109 і AHS Krab з Польщі.

"Жодна з цих систем не має нічого спільного... Боєприпаси повинні бути взаємозамінними і так далі. Але це не так", - підкреслив експерт Джек Уотлінг.

При цьому аналітик Rand Corp. Скотт Бостон зазначає, що Україні дали не просто різні види зброї. Їй треба в короткий термін навчитися поводитися з нею, а також обслуговувати її.

"Коли ви переходите на платформи нерадянського походження, вам доводиться мати справу з багатьма речами, яких раніше не було в грі. Багато що з радянської спадщини - це машини, які лагодиш молотком і гайковим ключем, грубою силою, мастилом і молитвою", - додав він.