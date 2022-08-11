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Украина использует три системы контроля за вооружением: Минобороны сообщило подробности

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина использует три системы контроля за вооружением, которое предоставили международные партнеры.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию "Украинская правда".

По его словам, Министерства цифровой трансформации и инфраструктуры Украины с помощью европейского офиса НАТО создали систему для контроля над оружием под названием "Каравай". Министр подчеркнул, что система является более подобной логистической программой.

"Они не конфликтуют с LOGFAS. LOGFAS более мудра. Условно говоря, наше военное командование планирует какую-нибудь операцию, и эта программа поможет даже спланировать, подобрать, что именно и в каком количестве нужно", - заявил Резников.

Он также добавил, что третья система под названием СОТА, которая создана на базе СНБО, удобна для использования военно-политическим руководством страны.

Отметим, что сервис поддержки логистических операций LOGFAS (Logistic Functional Area Services) - интегрированный набор программных систем, разработанный для поддержки логистического обеспечения НАТО. Сервис позволяет пользователям собирать, хранить, обрабатывать, анализировать, отображать и распространять информацию для поддержки логистических операций.

Напомним, ранее Резников заявлял, что некоторые союзники Украины направили в страну военных представителей для наблюдения за потоком оружия, переданного в качестве пожертвования.

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