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Україна використовує три системи контролю за озброєнням: Міноборони повідомило подробиці

Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна використовує три системи контролю за озброєнням, яке надали міжнародні партнери.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню "Українська правда".

За його словами, Міністерства цифрової трансформації та інфраструктури України за допомогою Європейського офісу НАТО створили систему для контролю над зброєю під назвою "Коровай". Міністр підкреслив, що система є більш подібною логістичною програмою.

"Вони не конфліктують з LOGFAS. LOGFAS більш мудра. Умовно кажучи, наше військове командування планує якусь операцію, і ця програма допоможе навіть спланувати, підібрати, що саме і в якій кількості потрібно", - заявив Резніков.

Він також додав, що третя система під назвою СОТА, яка створена на базі РНБО, зручна для використання військово-політичним керівництвом країни.

Зазначимо, що сервіс підтримки логістичних операцій LOGFAS (Logistic Functional Area Services) - інтегрований набір програмних систем, розроблений для підтримки логістичного забезпечення НАТО. Сервіс дозволяє користувачам збирати, зберігати, обробляти, аналізувати, відображати і поширювати інформацію для підтримки логістичних операцій.

Нагадаємо, раніше Резніков заявляв, що деякі союзники України направили в країну військових представників для спостереження за потоком зброї, переданого як пожертва.

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