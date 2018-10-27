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Украина использует резолюцию Европарламента по Азову в международном суде против РФ, - МИД

Новости » Политика    27.10.2018 - 04:10
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)
Фото: Марьяна Беца (РБК-Украина)

Спикер МИДа рассказала, что это является элементом тактики Украины в международном трибунале

Представитель Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца сообщила, что украинская сторона добавит к доказательной базе в международных судах одобренный Европарламентом проект резолюции, в котором предусмотрено ужесточение санкций против РФ из-за обострения ситуации в Азовском море. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Громадське.

Беца сообщила, что принятый проект резолюции содержит много политических сигналов, а также осуждает не только обострение в Азовском море, а также и возведение Керченского моста.

"Этот документ для Украины является элементом тактики в международном трибунале. Мы его добавим к фактологической базе для защиты наших интересов", - заявила Беца.

Также она добавила, что для нас важна поддержка европейской стороны.

Напомним, Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Согласно резолюции в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против РФ будут усилены.

Отметим, что в Азовском море обнаружили еще два военных корабля РФ. Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что новые военные корабли вошли в Азовское море 24 октября, также замечен еще один корабль на подходе к акватории.

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Новости Украины Азовское моретрибуналРоссийская Федерация
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