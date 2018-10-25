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Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море

Новости » Политика    25.10.2018 - 15:11
Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)
Иллюстративное фото (twitter.com/Europarl_EN)

Согласно резолюции в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против РФ будут усилены

Европейский парламент сегодня, 25 октября, принял резолюцию по ситуации в Азовском море. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"Высоко ценю поддержку Европарламентом инициативы по помощи украинским портам и реализации проектов социально-экономической поддержки украинского Приазовья. Благодарен европарламентариям за призыв к введению дополнительных целевых санкций за агрессивные действия Кремля в Азовском море и Керченском проливе. Надеюсь на практическую реализацию этих инициатив со стороны институтов и государств-членов ЕС", - написал президент в Facebook.

Порошенко отметил, что будет "координировать дальнейшие совместные действия с целью защиты национальных интересов Украины во время ближайших встреч с европейскими лидерами".

Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море

Напомним, в проекте резолюции есть пункт о создании должности специального посланника Европейского союза по оккупированному Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море. Евродепутатов беспокоит возможность того, что Россия сможет незаконно добывать газ и нефть с украинской территории и превратит Азовское море во внутреннее озеро. Согласно проекту резолюции в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против России будут усилены. 

Также в ЕП отмечают, что Крымский мост был построен незаконно. В частности, Европарламент выразил обеспокоенность в связи с участием европейских компаний в строительстве моста и призывает Еврокомиссию оценить и проверить применения действующих ограничительных мер со стороны ЕС. Также в Европарламенте поприветствовали введение санкций в отношении шести компаний, причастных к строительству. Кроме того, в резолюции призвали Совет ЕС потребовать от РФ немедленно прекратить интенсивные и дискриминационные инспекции судов, а также рассмотреть соответствующие контрмеры.

Европарламентарии призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини выступить с предложением о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на наблюдение за ситуацией в Азовском море.

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