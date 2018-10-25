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В Азовском море обнаружили еще два военных корабля РФ, - Цигикал

Новости » Общество    25.10.2018 - 16:48
Иллюстративное фото (fleetphoto.ru/ship)
Иллюстративное фото (fleetphoto.ru/ship)

Еще один корабль российского флота заметили на подходе к акватории Азовского моря

Российска Федерация (РФ) завела два военных корабля в акваторию Азовского моря. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Петр Цигикал, передает РБК-Украина соссылкой на Delo.ua.

По его словам, новые военные корабли вошли в Азовское море 24 октября, также замечен еще один корабль на подходе к акватории.

"Вчера два сторожевых корабля - "Сыктывкар" и "Кизляр" были внутренними водами Российской Федерации доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря", - сказал Цигикал.

Также он добавил, что сегодня началось буксование еще одного корабля, -"Стерегущий".

"Он прошел, по нашей информации, Ярославль. Ожидаем его прибытия тоже в Азов", - добавил глава ГПСУ.

Всего, по его словам, кроме этих кораблей, Россия уже завела в Азовское море  более 120 кораблей и катеров.

"На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая", - подытожил Цигикал.

Напомним, в Европейском парламенте подготовили проект резолюции, согласно которому в случае обострения ситуации в Азовском море, санкции против России будут усилены.

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Новости Украины Азовское морефлот
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