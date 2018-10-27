ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Україна використає резолюцію Європарламенту щодо Азову у міжнародному суді проти РФ, - МЗС

Новини » Політика    27.10.2018 - 04:10
Фото: Мар’яна Беца (РБК-Україна)
Фото: Мар’яна Беца (РБК-Україна)

Речниця МЗС розповіла, що це є елементом тактики України в міжнародному трибуналі

Речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца повідомила, що українська сторона додасть до доказової бази в міжнародних судах схвалений Європарламентом проект резолюції, в якому передбачено посилення санкцій против РФ через загострення ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Громадське

Беца повідомила, що ухвалений проект резолюції містить багато політичних сигналів, а також засуджує не тільки загострення в Азовському морі, а також і зведення Керченського мосту.

"Цей документ для України є елементом тактики в міжнародному трибуналі. Ми його додамо до фактологічної бази для захисту наших інтересів", - заявила Беца.

Також вона додала, що для нас є важливою підтримка європейської сторони.

Нагадаємо, Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Азовському морі. Згідно резолюції в разі загострення ситуації в Азовському морі, санкції проти РФ будуть посилені.

Зазначимо, що в Азовському морі виявили ще два військових кораблі РФ. Голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що нові військові кораблі увійшли в Азовське море 24 жовтня, також помічений ще один корабель на підході до акваторії.

Українські порти втратили мільярд гривень через РФ в Азовському морі, - Омелян У Європарламенті закликали посилити санкції проти РФ через Азовське море
Новини України Азовское моретрибуналРосійська Федерація
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся