Украина использует на фронте французский ПЗРК Mistral: основные характеристики
Фото: ПЗРК Mistral использует Украина на фронте (facebook.com/okPivden)
Украинские военные применяют на фронте иностранное вооружение, в том числе французский ПЗРК Mistral, способный поражать воздушные цели за 6 секунд в радиусе 4 километров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".
Технические характеристики
- зенитная управляемая ракета (ОКР) помещена в одноразовый транспортно-пусковой контейнер (ТПК), к которому перед совершением выстрела подсоединяется электронное пусковое устройство;
- пусковой блок содержит аппаратуру определения «свой-чужой», а также тепловизионный прицел для стрельбы в ночных условиях. Для удобного пуска комплекс размещается на треноге с сиденьем стрелка-оператора;
- непосредственно управляемая ракета состоит из корпуса, инфракрасной головки самонаведения (ГСН), электронной аппаратуры наведения и электрических серводвигателей для управления.
- общая масса - 50 кг.
Схема действия
- для приведения ПЗРК Mistral в боевое положение хватает около 1 минуты;
- время перезарядки комплекса составляет 30 секунд, а время старта ракеты по нажатию на спуск составляет 3–5 секунд;
- после чего стартовый двигатель выталкивает ракету из транспортно-пускового контейнера с начальной скоростью 40 м/с;
- при этом раскрываются плоскости стабилизатора и аэродинамические рули, которыми осуществляется управление ракетой в полете. Маршевый двигатель включается на расстоянии примерно 15 м от пусковой установки и разгоняет ракету до максимальной скорости 2,6 Маха (почти 2762 км/ч). Поэтому неудивительно, что ракете хватает всего 6 секунд, чтобы добиться воздушной цели в радиусе 4 километров.
- головка самонаведения ракеты ПЗРК Mistral способна захватывать и сопровождать целые типа "самолет" на дальностях более 6 км и "вертолет" - более 4 км даже на встречных курсах. Для достижения высокой чувствительности ГСН применяется охлаждение приемника сигнала (баллон с хладагентом крепится к пусковому механизму). Такая конструкция позволяет значительно увеличить точность наведения ракеты на цель;
- погрешность наведения ракеты составляет всего 1 метр;
- подрыв на таком расстоянии от цели осколочно-фугасной боевой части ракеты массой 3 кг, содержащей несколько десятков вольфрамовых шаров, приводит к гарантированному поражению воздушного объекта.
Как сообщалось, Норвегия на безвозмездной основе передала Украине сотню зенитно-ракетных комплексов Mistral. Они способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах.
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