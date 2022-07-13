Україна використовує на фронті французький ПЗРК Mistral: основні характеристики
Фото: ПЗРК Mistral використовує Україну на фронті (facebook.com/okPivden)
Українські військові застосовують на фронті іноземне озброєння, зокрема французький ПЗРК Mistral, який здатен уражати повітряні цілі за 6 секунд у радіусі 4 кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".
Технічні характеристики
- зенітна керована ракета (ЗКР) поміщена в одноразовий транспортно-пусковий контейнер (ТПК), до якого перед здійсненням пострілу приєднується електронний пусковий пристрій;
- пусковий блок містить апаратуру визначення «свій-чужий», а також тепловізійний приціл для стрільби в нічних умовах. Для зручного пуску комплекс розміщується на тринозі із сидінням стрільця-оператора;
- Безпосередньо керована ракета складається з корпусу, інфрачервоної головки самонаведення (ГСН), електронної апаратури наведення та електричних серводвигунів для управління.
- загальна маса - 50 кг.
Схема дії
- для приведення ПЗРК Mistral в бойове положення вистачає близько 1 хвилини;
- час перезарядження комплексу становить 30 секунд, а час старту ракети після натискання на спуск становить 3–5 секунд;
- після чого стартовий двигун виштовхує ракету з транспортно-пускового контейнера з початковою швидкістю 40 м/с;
- при цьому розкриваються площини стабілізатора та аеродинамічні керма, якими здійснюється управління ракетою в польоті. Маршовий двигун вмикається з відривом приблизно 15 м від пускової установки й розганяє ракету до максимальної швидкості 2,6 Маха (майже 2762 км/год). Тому не дивно, що ракеті вистачає лише 6 секунд, щоб досягти повітряної цілі в радіусі 4 кілометрів.
- головка самонаведення ракети ПЗРК Mistral здатна захоплювати й супроводжувати цілі типу «літак» на дальностях понад 6 км і "вертоліт" - понад 4 км навіть на зустрічних курсах. Для досягнення високої чутливості ГСН застосовується охолодження приймача сигналу (балон з холодоагентом кріпиться до пускового механізму). Така конструкція дозволяє значно збільшити точність наведення ракети на ціль;
- похибка наведення ракети становить лише 1 метр;
- підрив на такій відстані від цілі осколково-фугасної бойової частини ракети масою 3 кг, що містить кілька десятків вольфрамових кульок, призводить до гарантованого ураження повітряного об’єкта.
Як повідомлялося, Норвегія на безоплатній основі передала Україні сотню зенітно-ракетних комплексів Mistral. Вони здатні збивати літаки та гелікоптери на малих висотах.
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