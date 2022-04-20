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Сбивают самолеты. Норвегия передала Украине сотню ЗРК "Мистраль"

Новина українською →
Осло, Среда 20 апреля 2022 09:14
Сбивают самолеты. Норвегия передала Украине сотню ЗРК "Мистраль" Фото: ЗРК "Мистраль" могут устанавливаться на корабли, машины и вертолеты (wikimedia.org)
Автор: Артем Горовенко

Норвегия на безвозмездной основе передала Украине сотню зенитно-ракетных комплексов "Мистраль". Они способны сбивать самолеты и вертолеты на малых высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Норвегии.

Как заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам, война в Украине может затянуться, и ей нужна международная поддержка.

"ЗРК "Мистраль" - это эффективное оружие, которое уже используется на флоте, и которое принесет большую пользу Украине", - отметил он.

В настоящее время Украине передали около 100 зенитно-ракетных комплексов "Мистраль", которые были сняты с вооружения армии Норвегии. Кроме того, принято решение передать 4000 противотанковых ракет и несколько видов средств защиты и другого военного снаряжения.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что Украина получила истребители из других стран.

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