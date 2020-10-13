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Украина - Испания: где смотреть матч Лиги наций

Автор: Вера Олейник

Между сборными Украины и Испании состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги наций. Букмекеры считают, что у подопечных Андрея Шевченко нет шансов на победу.

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13 октября 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"

Сборные сыграют во вторник, 13 октября, на НСК "Олимпийский" в Киеве. Время начала встречи - 21:45. Команда Андрея Шевченко не останется без поддержки - поединок состоятся, хоть и с ограниченным количеством, но со зрителями на трибунах. УЕФА и местные власти дали добро на проведение футбольных матчей в столице Украины с частичным привлечением болельщиков до 30% от вместимости стадионов.

Также украинские болельщики смогут посмотреть поединок в прямой трансляции на специализированном телеканале "Футбол 1", а также бесплатно на общенациональном ТРК "Украина".

Матчем с Испанией сборная Украины завершает неделя встреч с тремя последними чемпионами мира. Команда Андрея Шевченко уже сыграла спарринг против Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории, и проиграла матч Лиги наций против Германии. Накануне этих встреч команда Шевченко потерпела колоссальные кадровые потери - сразу 14 игроков выбыли из строя из-за травм и коронавируса.

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