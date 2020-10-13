Украина - Испания: прогноз на матч Лиги наций

Фото: игроки сборной Украины перед матчем с Испанией (facebook.com/uafukraine)

Сборная Украины в четвертом туре группового этапа Лиги наций сыграет с национальной командой Испании. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1".

13 октября 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами встречи являются испанцы. На победу подопечных Луиса Энрике можно поставить с коэффициентом 1,32, тогда как успех команды Андрея Шевченко оценили в 8,50. А ничейный результат предлагается с коэффициентом 4,80.

Этим поединком для "сине-желтых" завершается неделя встреч с тремя последними чемпионами мира. Команда Андрея Шевченко уже сыграла спарринг против Франции, потерпев самое крупное поражение в своей истории, и проиграла матч Лиги наций против Германии.

В первом матче, который состоялся в сентябре, уверенную победу добыла команда Луиса Энрике (4:0). Поражение в ответной игре лишит Украину шансов занять первое место в группе.

На данный момент команда Андрея Шевченко занимает третье место в группе Лиги наций. "Сине-желтые" набрали три очка в трех турах. Лидирует Испания с семью пунктами и опережает немцев на четыре очка.