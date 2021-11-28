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Украина не ищет войны и не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем, - Кулеба

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 13:59
Украина не ищет войны и не собирается решать конфликт на Донбассе силовым путем, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена идти по военному пути решения проблемы Донбасса. Он не видит альтернативы минским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Кулебы немецкому изданию Zeit.

"Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. ... Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему на Донбассе военным путем", - заявил Кулеба.

По его словам, "есть только одна альтернатива дипломатии: война. И Украина не ищет войны".

"Поэтому мы будем продолжать попытки, потому что мы стремимся к миру, стабильности и безопасности для Украины и всей Европы. Мы отчаянно хотим избежать военного сценария, потому что на этот раз кровопролитие было бы намного больше", - добавил он.

Кулеба также высказал мнение, что альтернативы минским соглашениям нет.

Напомним, секретарь СНБО отметил, что Россия обостряет ситуацию в регионе, чтобы иметь преимущество за столом переговоров.

Министр обороны Украины Алексей Резников, со своей стороны, не верит в то, что РФ может победить в войне в случае вторжения.

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