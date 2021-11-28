Україна не шукає війни і не збирається вирішувати конфлікт на Донбасі силовим шляхом, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не налаштована йти військовим шляхом вирішення проблеми Донбасу. Він не бачить альтернативи Мінським угодам.

"Деякі країни, на жаль, схиляються до російського наративу про те, що Україну не можна озброювати, тому що це ніби-то підбадьорює нас або спонукає до будь-яких військових дій. ... Ми ні на кого не нападали і не збираємося вирішувати проблему на Донбасі військовим шляхом", - заявив Кулеба.

За його словами ,"є тільки одна альтернатива дипломатії: війна. І Україна не шукає війни".

"Тому ми будемо продовжувати спроби, тому що ми прагнемо миру, стабільності і безпеки для України і всієї Європи. Ми відчайдушно хочемо уникнути військового сценарію, тому що на цей раз кровопролиття було б набагато більше", - додав він.

Кулеба також висловив думку, що альтернативи Мінським угодам немає.