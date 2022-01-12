Столтенберг заявил о важности встреч с Россией: Существует риск конфликта в Европе

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга во время пресс-конференции.

По словам Столтенберга, НАТО обеспокоено из-за угрозы возникновения нового конфликта в Европе, в связи с чем делает все возможное, чтобы предотвратить это.

"Существует реальный риск возникновения нового конфликта в Европе. Именно поэтому встречи с Россией столь важны. Мы должны делать то, что можем, чтобы предотвратить этот конфликт. Именно поэтому мы посылаем четкий сигнал России, мы готовы сесть за стол переговоров, назвать целый список озабоченностей, которые касаются размещения ракет и так далее, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", - заявил генсек Альянса.

В то же время как отметил Столтенберг, НАТО и в дальнейшем предупреждает Россию о серьезных последствиях для нее, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

"Одновременно мы подаем сигнал России о том, что если она применит силу против Украины, то будут серьезные экономические и политические санкции. Важно сказать, что Украина - это наш партнер, хотя и не член НАТО", - отметил Столтенберг.