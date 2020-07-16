Украина почти исчерпала бюджетный фонд борьбы с COVID-19, - Минфин

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

На борьбу с эпидемией и ее экономическими последствиями потратили почти 65 млрд грн

Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, на сегодняшний день практически исчерпан. Деньги в основном пошли на выплаты пострадавшим от карантина украинцам.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью "Радіо Свобода".

"Мы уже практически подошли к тому времени, когда можно сказать, что фонд-COVID мы исчерпали", - сказал он.

По его словам, на Фонд социального страхования пошло около 9 млрд грн, кроме того были выплаты по частичной безработице, а также детям физических лиц-предпринимателей, на покупку средств индивидуальной защиты, на зарплаты медицинским работникам.

При этом он сообщил, что государственный бюджет на 1 июля недополучил 37 млрд грн плановых доходов.

Напомним, Верховная рада в апреле внесла изменения в государственный бюджет на 2020 года, создав в нем фонд борьбы COVID-19 на 64,7 млрд грн.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по состоянию на 1 июля из Фонда борьбы с COVID - 19, который составляет 64,7 млрд грн, уже распределено 19 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год, увеличив дефицит госбюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.