Украина потратила 19 млрд гривен на борьбу с COVID-19: на что пошли деньги

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Большую часть средств направили на выплаты по безработице

На борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 в Украине уже потратили 19 млрд гривен. Большую часть из них направили на выплаты по безработице.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, по состоянию на 1 июля из Фонда борьбы с COVID - 19, который составляет 64,7 млрд гривен, уже распределено 19 млрд:

9 млрд гривен - Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них:

4,7 млрд гривен - выплаты помощи по частичной безработице; 4,3 млрд гривен - выплаты помощи по безработице.

3 млрд гривен - меры по предотвращению распространения коронавируса. Из них:

650 млн гривен - лабораторным подразделениям Минздрава; 2,3 млрд гривен - на закупку средств индивидуальной защиты в больницах.

2,5 млрд гривен - на помощь Фонду социального страхования;

1,7 млрд гривен - на пособия и выплаты пенсионерам;

2,7 млрд гривен - на дополнительные выплаты военным, полицейским и другим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

100 млн гривен - на закупку аппаратов ИВЛ;

23,7 млн гривен - на меры борьбе с COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;

52,5 млн гривен - на возврат денег участникам пробного ВНО.

Кроме того, предварительно одобрено распределение еще 45,7 млрд гривен:

35 млрд гривен - на ремонт и реконструкцию дорог;

7,8 млрд гривен - на доплаты медикам и некоторым другим категориям;

2,9 млрд гривен - на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц в госпитальных округах.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине увеличили страховые выплаты медикам, бюджет Фонда социального страхования увеличили еще на 233 млн гривен.

На прошлой неделе начались выплаты семьям медиков, которые умерли в борьбе с COVID-19.

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Автор: РБК-Украина