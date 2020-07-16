Україна майже вичерпала бюджетний фонд боротьби з COVID-19, - Мінфін

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На боротьбу з епідемією та її економічними наслідками витратили майже 65 млрд грн

Бюджетний Фонд боротьби з COVID-19, який становить 64,7 млрд грн, на сьогоднішній день практично вичерпаний. Гроші здебільшого пішли на виплати українцям, які постраждали від карантину

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми вже практично підійшли до того часу, коли можна сказати, що фонд-COVID ми вичерпали", - сказав він.

За його словами, на Фонд соціального страхування пішло близько 9 млрд грн, крім того були виплати по частковому безробіттю, а також дітям фізичних осіб-підприємців, на придбання засобів індивідуального захисту, на зарплати медичним працівникам.

При цьому він повідомив, що державний бюджет на 1 липня недоотримав 37 млрд грн планових доходів.

Нагадаємо, Верховна рада у квітні внесла зміни до державного бюджету на 2020 року, створивши в ньому фонд боротьби COVID-19 на 64,7 млрд грн.

Відзначимо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що станом на 1 липня Фонду боротьби з COVID - 19, який становить 64,7 млрд грн, вже розподілено 19 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.