Україна ініціює обговорення в Раді Європи "виборів" в ОРДЛО

Фото: Рада Європи (coe.int)

Засідання комітету міністрів Ради Європи відбудеться у середу 14 листопада

Україна закликатиме до обговорення і засудження фейкових "виборів" на окупованих територіях Донецької та Луганської областей під час засідання комітету міністрів Ради Європи у середу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter представника України в Раді Європи Дмитра Кулеби.

Засідання заплановане на 14 листопада у Страсбурзі. Туди вирушить українська делегація. Такі засідання відбуваються мінімум двічі на рік - у травні та в листопаді. Вони тривають один повний робочий день або два дні по половині кожний.

Як правило, міністри обговорюють теми, присвячені політичному діалогу, однак вони можуть обговорити всі питання, що представляють взаємний інтерес, за винятком національної оборони.

"Цієї середи у Страсбурзі відбудеться засідання комітету міністрів Ради Європи. Україна ініціює обговорення і засудження фейкових виборів на окупованому Донбасі. Не маю сумнівів, що цей черговий російський цирк не здобуде ані симпатії, ані визнання", - написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, 11 листопада на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей відбулись так звані "вибори" ватажків "Л/ДНР".

Постійна рада ОБСЄ призначила спеціальне засідання на 12 листопада щодо "виборів" на тимчасово окупованій території Донбаса.

Українська ЦВК визнала "вибори" в ОРДЛО нелегітимними, адже їх провели з порушеннями Конституції України та виборчого законодавства. Тому вони не мають жодних правових наслідків.