ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна ініціює зміни до угоди про асоціацію з ЄС

Новини » Політика     08.11.2019 - 12:11
Україна ініціює зміни до угоди про асоціацію з ЄС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Переговори з ЄС розпочнуться в середині листопада

Україна хоче переглянути умови угоди про асоціацію з Європейським союзом, яка була підписана у 2014 році. Про це повідомив віце-прем'єр України з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба, передає DW.

За словами Кулеби, наявна угода про асоціацію з ЄС потребує оновлення як у політичній, так і в економічній частині. Зокрема, Київ запропонує підписати нове доповнення до угоди у сфері юстиції. У доповненні йтиметься про захист персональних даних, перетин кордону та боротьбу з корупцією, що має спростити вихід українських виробників на ринок ЄС.

"Ми дуже обережно, на рівні нейрохірургії, приводимо угоду у відповідність до реальності… Ми не хочемо розібрати угоду на деталі, а потім її знову складати, бо це надзвичайно складний процес з точки зору політичних ризиків. Ми будемо точково підходити по проблемних питань і їх вирішувати", - зазначив він.

Як повідомив віце-прем'єр, 18-19 листопада в Брюсселі відбудеться зустріч представників України та Європейського союзу та засідання Комітету асоціації, де обговорять всі аспекти можливих змін до угоди.

Нагадаємо, раніше заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка повідомляв, що Україна планує до кінця 2019 року конкретизувати параметри роботи щодо оновлення угоди про асоціацію з ЄС. Він додав, що Київ матиме 3 нагоди для обговорення цього питання з Євросоюзом.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський запропонував партнерам з Європейського союзу провести спільну оцінку угоди про асоціацію України з ЄС.

У Кабміні розраховують на особливий формат співробітництва України та ЄС Україні не потрібно подавати нову заявку на ПДЧ в НАТО, - Кулеба
Новини України ЕвросоюзДмитро Кулебадоговорассоциация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся