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Зеленский предлагает ЕС совместно оценить Соглашение об ассоциации

Новости » Политика    08.07.2019 - 17:49
Зеленский предлагает ЕС совместно оценить Соглашение об ассоциации
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Президент отметил, что данное соглашение должно быть гибким инструментом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил партнерам из Европейского союза провести совместную оценку Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Об этом он заявил во время саммита "Украина-ЕС" в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, это соглашение должно быть гибким инструментом, который будет соответствовать потенциалу Украины.

"Сегодня мы обсудили перспективы проведения торговых отношений. Отметили, что торговля между Украиной и Европейским союзом и продолжает расти. Безусловно, этому способствует углубленная зона свободной торговли, которая реализуется в соответствии с Соглашением об ассоциации. Уверены, что нам не нужно останавливаться. Чем выше рост, тем лучше. Поэтому, по моему мнению, это соглашение должно быть гибким инструментом, который будет соответствовать потенциалу Украины. Именно поэтому я предложил партнерам начать совместную оценку выполнения Соглашения об ассоциации, чтобы выйти на новый уровень", - заявил Зеленский.

Напомним, Украина заинтересована в интеграции во все рынки Европейского союза. Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что украинская сторона уже получила положительный ответ по интеграции в энергетические рынки. Кроме того, Украина уже получила предварительные выводы от партнеров ЕС в вопросе интеграции в цифровые рынки.

Как писало РБК-Украина ранее, в феврале в Кабмине сообщили, что Украина за 2018 год выполнила 52% плановых заданий Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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Новости Украины Владимир Зеленскийсоглашение об ассоциации
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