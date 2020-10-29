Украина инициировала упрощение визового режима с Британией

Фото: флаги Украины и Британии (коллаж РБК-Украина)

Министерство внутренних дел Украины инициировало упрощение визового режима с Великобританией. В ближайшее время в Украину прибудут специалисты из Соединенного Королевства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

29 октября состоялась встреча главы МВД Арсена Авакова с чрезвычайным и полномочным послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. В ходе встречи они обсудили активизацию сотрудничества между Украиной и Великобритании, особенно в контексте недавнего визита Владимира Зеленского в Лондон.

Аваков отметил, что отношения между Украиной и Великобританией вышли на новый уровень.

"Сегодня мы обсуждаем дорожную карту реализации достигнутых договоренностей. В частности, МВД инициирует диалог между странами по упрощению визовых требований для граждан Украины и готово максимально идти навстречу британской стороне по вопросам анализа миграционных процедур и законодательства", - заявил он.

При этом министр подчеркнул необходимость открытия в Украине британского визового центра для ускоренной обработки заявок украинцев. Он также добавил, что такой шаг будет свидетельствовать о серьезной настроенности Великобритании в этом вопросе.

Напомним, в конце февраля этого года Украина начала переговоры с Британией о визовом вопросе.

Кроме того, в январе президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.