Украина ввела временный безвиз для граждан Великобритании

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский подписал соответствующий указ

Украина ввела временный безвиз сроком на один год для граждан Великобритании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно указу, безвизовый режим вводится с 31 января 2020 до 30 января 2021 "с целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии", если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней.

Согласно документу, Кабинет министров Украины должен принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего указа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в середине января текущего года Украина и Великобритания начали консультации по новому базовому соглашению о сотрудничестве между странами. В частности, премьер-министр Украины Алексей Гончарук обсуждал с послом Британии Мелиндой Симонс сроки подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве между Киевом и Лондоном после Brexit.