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Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією

Київ, Четвер 29 жовтня 2020 18:35
Україна ініціювала спрощення візового режиму з Британією
Фото: прапори України і Британії (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністерство внутрішніх справ України ініціювало спрощення візового режиму з великою Британією. Найближчим часом в Україну прибудуть фахівці зі Сполученого Королівства.

Про це повідомляє прес-служба МВС України.

29 жовтня відбулася зустріч глави МВС Арсена Авакова з надзвичайним і повноважним послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс. В ході зустрічі вони обговорили активізацію співпраці між Україною та Великобританії, особливо в контексті нещодавнього візиту Володимира Зеленського в Лондон.

Аваков зазначив, що відносини між Україною і Великобританією вийшли на новий рівень.

"Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур і законодавства", - заявив він.

При цьому міністр підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру для прискореної обробки заявок українців. Він також додав, що такий крок буде свідчити про серйозну налаштованість Великобританії в цьому питанні.

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року Україна почала переговори з Британією про візове питання.

Крім того, в січні президент Володимир Зеленський видав указ про скасування віз для британців через те, що у внутрішньому плані Британія більше не буде членом ЄС, тоді як міжнародні угоди досі залишаються в силі.

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Новини України Політика Міністерство внутрішніх справ УкраїниВеликобританияАрсен Аваковвизовый режим

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