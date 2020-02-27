Украина начала переговоры с Британией о безвизе

Фото: переговоры Украины и Британии (facebook.com/UkraineMFA)

Стороны обсуждают свободную торговлю

Украина начала переговоры с Британией о политическом сотрудничестве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Главная тема переговоров - стратегическое партнерство и визовый диалог.

"Начались официальные переговоры с делегацией Великобритании по двухстороннему соглашению политического сотрудничества, свободной торговли и партнерства", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительства Украины и Великобритании пересмотрят соглашение о торговле между странами после завершения процесса выхода Британии из Европейского союза. Brexit может позитивно повлиять на торговое соглашение между Украиной и Британией, так как Великобритания будет пытаться диверсифицировать свои торговые отношения.

Отметим, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Украина и Великобритания начнут визовые переговоры через год.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал указ об отмене виз для британцев из-за того, что во внутреннем плане Британия больше не будет членом ЕС, тогда как международные соглашения до сих пор остаются в силе.