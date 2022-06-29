Украина и Индонезия договорились начать безвизовый режим, - Зеленский
Между Украиной и Индонезией могут установить безвизовый режим.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Индонезии Джоко Відодо.
"Рад сообщить о нашей договоренности начать безвизовый режим между нашими странами. Это хорошая новость. Это важно для нашего народа, экономики, образования", - сказал Зеленский.
Напомним, сегодня, 29 июня, состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Индонезии Джоко Видодо.
В рамках рабочего визита в Украину Видодо уже посетил уничтоженный оккупантами Ирпень.
Ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Киев и Москву. Он намерен попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.