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Президент Индонезии приехал в Ирпень

Новина українською →
Киев, Среда 29 июня 2022 14:27
Президент Индонезии приехал в Ирпень Фото: президент Индонезии Джоко Видодо в Ирпене (twitter.com/jokowi)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Индонезии Джоко Видодо в рамках рабочего визита в Украину посетил уничтоженный оккупантами Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter лидера Индонезии.

"Позади меня жилой комплекс "Липки" в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я собственными глазами увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время", - написал Видодо.

Как известно, индонезийский президент прибыл в Украину сегодня утром. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также отметим, что Джоко Видодо в ближайшее время должен посетить Москву. Там он планирует попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.

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