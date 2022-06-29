Президент Индонезии приехал в Ирпень
Президент Индонезии Джоко Видодо в рамках рабочего визита в Украину посетил уничтоженный оккупантами Ирпень.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter лидера Индонезии.
"Позади меня жилой комплекс "Липки" в разрушенном войной украинском городе Ирпень. Вместе с мэром Ирпеня Александром Григорьевичем Маркушиным я собственными глазами увидел ущерб, нанесенный домам и инфраструктуре в результате войны. Надеюсь, эту войну удастся остановить в ближайшее время", - написал Видодо.
Как известно, индонезийский президент прибыл в Украину сегодня утром. Он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Также отметим, что Джоко Видодо в ближайшее время должен посетить Москву. Там он планирует попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.