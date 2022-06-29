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Зеленский проводит встречу с президентом Индонезии: что известно

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Киев, Среда 29 июня 2022 17:12
Зеленский проводит встречу с президентом Индонезии: что известно Фото: Владимир Зеленский и Джоко Видодо
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 29 июня, проходит встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента в Telegram.

"Визиты наших партнеров не прекращаются. Сегодня встречаюсь в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо. Спасибо, что в это непростое для нашего государства время мы чувствуем поддержку вашего народа и страны!" - написал он.

Как сообщалось, президент Индонезии Джоко Видодо 29 июня посетит Украину. Он вместе со своей командой уезжает в Киев из Польши.

В рамках рабочего визита в Украину Видодо уже посетил уничтоженный оккупантами Ирпень.

Напомним, ранее стало известно, что президент Индонезии Джоко Видодо посетит Киев и Москву. Он намерен попросить Путина отдать приказ о немедленном прекращении огня в Украине.

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