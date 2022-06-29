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Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим, - Зеленський

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Україна, Середа 29 червня 2022 18:22
Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим, - Зеленський Фото: Україна та Індонезія домовилися започаткувати безвізовий режим (скрін з відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Між Україною та Індонезією можуть встановити безвізовий режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на спільному брифінгу з президентом Індонезії Джоко Відодо.

"Радий повідомити про нашу домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина. Це важливо для нашого народу, економіки, освіти", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Індонезії Джоко Відодо.

У рамках робочого візиту до України Відодо вже відвідав знищений окупантами Ірпінь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент Індонезії Джоко Відодо відвідає Київ і Москву. Він має намір попросити Путіна віддати наказ про негайне припинення вогню в Україні.

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