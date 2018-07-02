Украина имеет очень сильную поддержку со стороны США, - Парубий

Парубий обсудил с Райаном создание международного регионального центра по противодействию агрессии РФ

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Украина имеет очень сильную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Председатель Верховной рады заявил, что Украина имеет очень сильную поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки", - сказано в сообщении.

Парубий, открывая заседание согласительного совета в понедельник, сообщил, что на прошлой неделе находился с рабочим визитом в США, где встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США Полом Райаном.

"Мы обсудили механизмы противодействия строительству трубопровода "Северный поток-2", а также создание международного регионального центра по противодействию московской агрессии", - отметил председатель парламента.

Он считает важным то, что в этой поездке приняли участие спикеры пяти стран - Грузии, Литвы, Молдовы и вице-спикер Сената Польши.

"Эта делегация продемонстрировала, что страны, которые находятся на передовой в борьбе против российской агрессии, стоят одним фронтом как щит Европы и всего свободного мира", - сказал председатель ВР.

Парубий подчеркнул, что "уже вскоре мы можем быть свидетелями подписания резолюции по поддержке наших стран, а также резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа".

"Я уверен, если Конгресс примет это решение, это будет волной, после которой другие страны будут принимать идентичные решения, и это будет важный момент не только празднования исторической памяти, а совместные усилия, чтобы никогда такая трагедия не повторилась нигде в мире", - сказал он.

Напомним, ранее Парубий выразил надежду, что Конгресс США примет до конца года резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа.