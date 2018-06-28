Конгресс США может до конца года признать Голодомор геноцидом украинцев, - Парубий

Парубий в Вашингтоне встретился с соавторами соответствующей резолюции в Палате представителей

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) примет до конца года резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он сказал в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

Отмечается, что об этом он сказал во время встречи с соавторами соответствующей резолюции в Палате представителей - конгрессменами Питером Раскелом и Дэвидом Прайсом.

Накануне Парубий вместе с председателями парламентов Литвы, Грузии, Молдовы и Польши почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Политики положили снопы пшеницы к мемориалу жертвам геноцида, установленного в центре Вашингтона.

"Вместе с коллегами из Литвы, Молдовы и Польши почтили память жертв Голодомора-геноцида украинского народа у Мемориала в Вашингтоне. Вместе в Вашингтоне проведем встречу со спикером Палаты представителей Полом Райаном и совместную конференцию, относительно противодействия российской агрессии", - написал спикер украинского парламента в Twitter.

Разом з колегами з Литви, Молдови і Польщі вшанували жертв Голодомору-геноциду українського народу біля Меморіалу у Вашингтоні. Разом у Вашингтоні проведемо зустріч зі Спікером Палати Представників Полом Раяном @SpeakerRyan і спільну конференцію, щодо протидії російській агресії. pic.twitter.com/tOKnnGkPGu — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) June 27, 2018

Напомним, недавно стало известно, что в США еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили представители властей штата Огайо.