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Конгресс США может до конца года признать Голодомор геноцидом украинцев, - Парубий

НовостиОбщество    28.06.2018 - 13:03
Фото: Андрей Парубий в Вашингтоне (twitter.com/AndriyParubiy)
Фото: Андрей Парубий в Вашингтоне (twitter.com/AndriyParubiy)

Парубий в Вашингтоне встретился с соавторами соответствующей резолюции в Палате представителей

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий выразил надежду, что Конгресс Соединенных Штатов Америки (США) примет до конца года резолюцию о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Об этом он сказал в Вашингтоне, передает "Голос Америки".

Отмечается, что об этом он сказал во время встречи с соавторами соответствующей резолюции в Палате представителей - конгрессменами Питером Раскелом и Дэвидом Прайсом.

Накануне Парубий вместе с председателями парламентов Литвы, Грузии, Молдовы и Польши почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Политики положили снопы пшеницы к мемориалу жертвам геноцида, установленного в центре Вашингтона.

"Вместе с коллегами из Литвы, Молдовы и Польши почтили память жертв Голодомора-геноцида украинского народа у Мемориала в Вашингтоне. Вместе в Вашингтоне проведем встречу со спикером Палаты представителей Полом Райаном и совместную конференцию, относительно противодействия российской агрессии", - написал спикер украинского парламента в Twitter.

Напомним, недавно стало известно, что в США еще один штат признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинцев. Об этом заявили представители властей штата Огайо.

 

 

В Конгресс США внесли резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом В США еще один штат признал Голодомор в Украине геноцидом
Теги публикации: Голодомор  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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