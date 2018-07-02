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Україна має дуже сильну підтримку з боку США, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 14:13
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Парубій обговорив з Раяном створення міжнародного регіонального центру з протидії агресії РФ

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій заявив, що Україна має дуже сильну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки (США). Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Голова Верховної ради заявив, що Україна має дуже сильну підтримку з боку Сполучених Штатів Америки", - сказано у повідомленні.

Парубій, відкриваючи засідання погоджувальної ради у понеділок, повідомив, що минулого тижня здійснив робочий візит до США, де зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Полом Раяном.

"Ми обговорили механізми протидії будівництву трубопроводу "Північний потік-2", а також створення міжнародного регіонального центру з протидії московській агресії", - зазначив голова парламенту.

Він вважає важливим те, що у цій поїздці взяли участь спікери п’яти країн - Грузії, Литви, Молдови та віце-спікер Сенату Польщі.

"Ця делегація продемонструвала, що країни, які знаходяться на передовій у боротьбі проти російської агресії, стоять одним фронтом як щит Європи і всього вільного світу", - сказав голова ВР.

Парубій підкреслив, що "вже незадовго ми можемо бути свідками підписання резолюції щодо підтримки наших країн, а також резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу".

"Я впевнений, якщо Конгрес ухвалить це рішення, це буде хвилею, після якої інші країни прийматимуть ідентичні рішення, і це буде важливий момент не лише відзначення історичної пам’яті, а спільних зусиль, аби ніколи така трагедія не повторилася ніде у світі", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Парубій висловив надію, що Конгрес США прийме до кінця року резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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Теги публікації: Андрій Парубій, Сполучені Штати Америки, Україна  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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