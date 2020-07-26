Украина имеет 3 варианта действий, если Иран откажется сотрудничать по делу МАУ

Украина имеет 3 варианта действий в случае отказа Ирана от сотрудничества в расследовании катастрофы самолета авиакомпании МАУ. При этом Киев надеется на развитие двустороннего переговорного процесса с Тегераном.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Енина, если переговоры с Ираном не дадут результатов, то Украина будет вынуждена применить дополнительные инструменты защиты, которые предусмотрены международными конвенциями.

"Например, инструментарий Чикагской конвенции предусматривает: шаг №1 - это односторонний или многосторонний переговорный процесс со страной, на территории которой произошел инцидент. Второй этап - это вынесение указанного вопроса на рассмотрение совета ИКАО. И третий - это арбитраж или вынесение на рассмотрение Международного суда ООН", - пояснил он.

Как отметил дипломат, к этим шагам Украина будет вынуждена прибегнуть, если иранская сторона не продемонстрирует желания и политической воли завершить расследование катастрофы и обеспечить должный уровень коммуникации.

Напомним, 8 января 2020 года самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ был сбит двумя иранскими ракетами во время вылета из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто из них не выжил. Иран утверждает, что самолет был поражен ракетами из-за человеческой ошибки.

На прошлой неделе следствию наконец удалось получить информацию с "черных ящиков" украинского самолета; информация с самописцев подтвердила незаконное вмешательство в пассажирский лайнер.