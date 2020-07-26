Україна має 3 варіанти дій, якщо Іран відмовиться співпрацювати у справі МАУ

Україна має 3 варіанти дій у разі відмови Ірану від співпраці в розслідуванні катастрофи літака авіакомпанії МАУ. При цьому Київ сподівається на розвиток двостороннього переговорного процесу з Тегераном.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Єніна, якщо переговори з Іраном не дадуть результатів, то Україна буде вимушена застосувати додаткові інструменти правового захисту, які передбачені міжнародними конвенціями.

"Наприклад, інструментарій Чиказької конвенції передбачає: крок №1 - це односторонній переговорний процес або багатосторонній з країною, на території якої трапився інцидент. Другий етап - це винесення зазначеного питання на розгляд ради ІКАО. І третій - це арбітраж або винесення на розгляд Міжнародного суду ООН", - пояснив він.

Як зазначив дипломат, до цих кроків Україна буде вимушена вдатися, якщо іранська сторона не демонструватиме бажання і політичної волі завершити розслідування катастрофи та забезпечити належний рівень комунікації.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року літак Boeing 737 авіакомпанії МАУ був збитий двома іранськими ракетами під час вильоту з аеропорту Тегерану. На борту літака перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, ніхто з них не вижив. Іран стверджує, що літак був уражений ракетами через людську помилку.

Минулого тижня слідству нарешті вдалося отримати інформацію з "чорних скриньок" українського літака; інформація з самописців підтвердила незаконне втручання в пасажирський лайнер.