Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе

На Донбассе воюют десятки наемников из Испании, Италии и Молдовы
Украинские правоохранительные органы установили более 100 иностранных наемников на Донбассе. В отношении них открыты уголовные производства.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
Сообщается, что всем им инкриминируется участие в вооруженном конфликте, посягательство на территориальную целостность Украины, нападения на предприятия или на людей, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям.
По данным следствия, с 2014 года за боевиков на Донбассе воевали граждане следующих стран:
Офис генпрокурора отмечает, что наемники находились в составе различных подразделений противника - батальоне "Призрак", полку "Восток", бригадах "Чистяковская" и "Славянская", батальонах "Спарта" и "Сомали", подразделениях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР".
Расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, Украина передаст Италии информацию о 20 воюющих итальянских наемниках на Донбассе.
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский попросил белорусского лидера Александра Лукашенко об экстрадиции наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси.