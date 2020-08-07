Украина идентифицировала более 100 иностранных наемников на Донбассе

Украинские правоохранительные органы установили более 100 иностранных наемников на Донбассе. В отношении них открыты уголовные производства.

Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Сообщается, что всем им инкриминируется участие в вооруженном конфликте, посягательство на территориальную целостность Украины, нападения на предприятия или на людей, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям.

По данным следствия, с 2014 года за боевиков на Донбассе воевали граждане следующих стран:

Болгария - 2

Армения - 7

Грузия - 1

Италия - 19

Испания - 27

Казахстан - 12

Литва - 3

Молдова - 26

Нидерланды - 2

Германия - 5

Офис генпрокурора отмечает, что наемники находились в составе различных подразделений противника - батальоне "Призрак", полку "Восток", бригадах "Чистяковская" и "Славянская", батальонах "Спарта" и "Сомали", подразделениях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР".

Расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, Украина передаст Италии информацию о 20 воюющих итальянских наемниках на Донбассе.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский попросил белорусского лидера Александра Лукашенко об экстрадиции наемников ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе и были задержаны в Беларуси.