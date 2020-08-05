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Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе

Рим, Среда 05 августа 2020 14:08
Украина передаст Италии информацию о 20 наемниках, воюющих на Донбассе
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В тюрьме находятся уже трое итальянских наемка

Украина передаст Италии информацию о 20 воюющих итальянских наемниках на Донбассе на стороне боевиков. Трое итальянских наемников уже находятся в тюрьме.

Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Арсен Аваков, по итогам встречи с главой МВД Италии Лучаной Ламорджезе.

Он отметил, что стороны договорились усилить сотрудничество в противодействии преступности, наркоторговли и нелегальной миграции.

"Благодарен за четкую позицию по итальянским наемникам, воюющих на стороне российских НЗФ на востоке Украины: три уже в тюрьмах, передадим информацию еще по 20-х", - написал Аваков.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что прокуратура открыла дело из-за участия в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне боевиков наемника из Чили.

Также сообщалось, что в Украине открыли уголовное дело из-за участия в боевых действиях на Донбассе 20 наемников из Франции.

Отметим, в Италии летом 2019 году был осужден к 24 годам тюрьмы украинский нацгвардеец Виталий Маркив, которого признали виновным в причастности к убийству итальянского журналиста Андреа Роккелли, при этом украинское правительство подало апелляцию на решение суда.

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Новости Украины ДонбассИталиянаемникАрсен Аваков
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