Україна ідентифікувала понад 100 іноземних найманців на Донбасі

Українські правоохоронні органи встановили більше 100 іноземних найманців на Донбасі. Щодо них відкриті кримінальні провадження.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що всім їм інкримінується участь у збройному конфлікті, посягання на територіальну цілісність України, напади на підприємства або на людей, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

За даними слідства, з 2014 року за бойовиків на Донбасі воювали громадяни наступних країн:

Болгарія - 2

Вірменія - 7

Грузія - 1

Італія - 19

Іспанія - 27

Казахстан - 12

Литва - 3

Молдова - 26

Нідерланди - 2

Німеччина - 5

Офіс генпрокурора зазначає, що найманці перебували в складі різних підрозділів противника - батальйоні "Призрак", полку "Восток", бригадах "Чистяківська" і "Слов'янська", батальйонах "Спарта" і "Сомалі", підрозділах "Русичі", "Вовча сотня", "Брянка СРСР"

Розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України. Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, Україна передасть Італії інформацію про 20 воюючих італійських найманців на Донбасі.

Цього тижня президент України Володимир Зеленський попросив білоруського лідера Олександра Лукашенка про екстрадицію найманців ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі і були затримані в Білорусі.