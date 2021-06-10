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Украина и Хорватия обсудили возобновление туризма

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем. В ходе разговора премьеры затронули вопрос возобновления туристических путешествий между странами.

Об этом говорится на сайте Кабмина.

В контексте проведения вакцинации и улучшения ситуации с коронавирусом по странам, глава украинского правительства поднял вопрос возможности взаимного упрощения въезда для граждан Украины и Хорватии.

"Рассчитываем, что этим летом ситуация в сфере туризма значительно улучшится, в частности благодаря внедрению цифровых сертификатов. Сейчас наша команда активно работает над разработкой такого документа в соответствии со стандартами ЕС. В то же время надеемся, что мы сможем открыть границы для туристов из наших стран, используя другие имеющиеся инструменты", - сказал Шмыгаль.

Напомним, Венгрия стала первой страной ЕС, которая согласилась признавать украинское свидетельство о вакцинации. Уже с 11 июня полностью вакцинированные граждане Украины смогут путешествовать в Венгрию с этим документом.

Добавим, в начале июня Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну.

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Новости Украины туризмХорватияпутешествия