Украина и Хорватия обсудили возобновление туризма

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем. В ходе разговора премьеры затронули вопрос возобновления туристических путешествий между странами.
Об этом говорится на сайте Кабмина.
В контексте проведения вакцинации и улучшения ситуации с коронавирусом по странам, глава украинского правительства поднял вопрос возможности взаимного упрощения въезда для граждан Украины и Хорватии.
"Рассчитываем, что этим летом ситуация в сфере туризма значительно улучшится, в частности благодаря внедрению цифровых сертификатов. Сейчас наша команда активно работает над разработкой такого документа в соответствии со стандартами ЕС. В то же время надеемся, что мы сможем открыть границы для туристов из наших стран, используя другие имеющиеся инструменты", - сказал Шмыгаль.
Напомним, Венгрия стала первой страной ЕС, которая согласилась признавать украинское свидетельство о вакцинации. Уже с 11 июня полностью вакцинированные граждане Украины смогут путешествовать в Венгрию с этим документом.
Добавим, в начале июня Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну.