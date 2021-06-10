Україна та Хорватія обговорили відновлення туризму

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою хорватського уряду Андреєм Пленковичем. В ході розмови прем'єри зачепили питання відновлення туристичних подорожей між країнами.

Про це йдеться на сайті Кабміну .

У контексті проведення вакцинації та покращення ситуації з коронавірусом у країнам, глава українського уряду порушив питання можливості взаємного спрощення в’їзду для громадян України та Хорватії.

"Розраховуємо, що цього літа ситуація у сфері туризму значно покращиться, зокрема завдяки запровадженню цифрових сертифікатів. Наразі наша команда активно працює над розробленням такого документу відповідно до стандартів ЄС. Водночас сподіваємося, що ми зможемо відкрити кордони для туристів із наших країн, використовуючи інші наявні інструменти", - сказав Шмигаль.