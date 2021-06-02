ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну: что изменилось

Новина українською →
Загреб, Среда 02 июня 2021 20:01
Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну: что изменилось Фото: Хорватия смягчила въезд в страну для иностранцев (twitter.com/VasylKyrylych)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Для въезда в Хорватию иностранцам необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Ранее власти требовали, чтобы он был сделан в течение 48 часов. Также пропуском послужит сертификат о вакцинации.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилыч.

"Теперь отрицательный ПЦР-тест будет принят во внимание, если он сделан не менее чем за 72 часа (вместо 48). Пропуском также будет служить подтверждение о вакцинации", - написал дипломат.

Напомним, власти Хорватии с 28 мая ослабили карантинные ограничения. В частности, ресторанам и кафе разрешено принимать посетителей внутри, а также разрешили продажу алкоголя ночью.

Ранее РБК-Украина писало, что Хорватия планирует открыть границы для туристов до 1 июля. Им нужно будет иметь при себе документ о прививке от коронавируса, негативный результат теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.

Отметим, в середине мая власти Хорватии объявили об успешном тестировании европейского COVID-паспорта. В ближайшее время будут определены правила их выдачи и применения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Хорватия въезд
NEWS
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
Зеленский созвал заседание СНБО на пятницу. Рассмотрят восемь вопросов
DAILY
В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО