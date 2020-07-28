Україна хоче повернення Росії в СЦКК на Донбасі, - Резніков

Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex.reznikoff)

Це, на його думку, пришвидчить деескалацію

Україна хоче, аби російські військові офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Це дозволить досягнути постійного режиму тиші.

Про це повідомив hromadske віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він наголосив, що це дозволить рухатися у напрямку досягнення деескалації.

"Ми маємо надію, що буде відновлена робота СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, що працює", - сказав Резніков.

Він додав, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

Раніше представник ОРДЛО заявив, що Україна має повне право вимагати повернення Росії в СЦКК після того, як бойовики порушили режим повного припинення вогню в перший же день.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.