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Україна хоче повернення Росії в СЦКК на Донбасі, - Резніков

Київ, Вівторок 28 липня 2020 04:38
Україна хоче повернення Росії в СЦКК на Донбасі, - Резніков
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex.reznikoff)
Автор: Инна Собора

Це, на його думку, пришвидчить деескалацію

Україна хоче, аби російські військові офіцери повернулися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). Це дозволить досягнути постійного режиму тиші.

Про це повідомив hromadske віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Він наголосив, що це дозволить рухатися у напрямку досягнення деескалації.

"Ми маємо надію, що буде відновлена робота СЦКК і російські офіцери, військові повернуться до його складу, тому що це, виходячи з досвіду інших військових конфліктів, механізм, що працює", - сказав Резніков.

Він додав, що російська сторона не відмовляється від такої участі, але висуває свої вимоги.

Раніше представник ОРДЛО заявив, що Україна має повне право вимагати повернення Росії в СЦКК після того, як бойовики порушили режим повного припинення вогню в перший же день.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

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