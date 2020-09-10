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Украина хочет возобновить рейсовое сообщение с Израилем

Киев, Четверг 10 сентября 2020 09:07
Украина хочет возобновить рейсовое сообщение с Израилем
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина хочет восстановить рейсовое сообщение с Израилем. Это станет возможным сразу после того, как улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что многие паломники ожидают возможности посетить Умань в этом году и Украина их готова принять, после улучшения ситуации.

"Я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщения и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать", - рассказал глава государства.

Отметим, сейчас Израиль находится в "красном списке" стран для Украины. Таким образом, всем прибывшим из этой страны необходимо будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

При этом для оказания помощи украинским правоохранителям Израиль направит своих полицейских в Умань.

До этого Зеленский сообщал, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно из-за ситуации с COVID-19.

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