Украина хочет возобновить рейсовое сообщение с Израилем

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Украина хочет восстановить рейсовое сообщение с Израилем. Это станет возможным сразу после того, как улучшится эпидемическая ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса президента.

Президент отметил, что многие паломники ожидают возможности посетить Умань в этом году и Украина их готова принять, после улучшения ситуации.

"Я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщения и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать", - рассказал глава государства.

Отметим, сейчас Израиль находится в "красном списке" стран для Украины. Таким образом, всем прибывшим из этой страны необходимо будет пройти двухнедельную самоизоляцию.

Также РБК-Украина писало, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

При этом для оказания помощи украинским правоохранителям Израиль направит своих полицейских в Умань.

До этого Зеленский сообщал, что празднование Рош ха-Шана в Умани в этом году невозможно из-за ситуации с COVID-19.