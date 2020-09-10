Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна хоче відновити рейсове сполучення з Ізраїлем. Це стане можливим відразу після того, як покращиться епідемічна ситуація з коронавірусом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає прес-служба Офісу президента.

Президент зазначив, що багато паломників очікують можливості відвідати Умань цього року і Україна готова їх прийняти, після поліпшення ситуації.

"Я хотів би відновити нормальне рейсове повідомлення і подорожі між нашими двома країнами, як тільки ситуація з COVID-19 дозволить нам це зробити", - розповів глава держави.

Зазначимо, зараз Ізраїль знаходиться в "червоному списку" країн для України. Таким чином, усім прибулим з цієї країни необхідно буде пройти двотижневу самоізоляцію.

Також РБК-Україна писало, що в цьому році на святкування Рош ха-Шана Умань відвідають близько 3 тисяч паломників.

При цьому для надання допомоги українським правоохоронцям Ізраїль направить своїх поліцейських в Умань.

До цього Зеленський повідомляв, що святкування Рош ха-Шана в Умані в цьому році неможливо через ситуацію з COVID-19.