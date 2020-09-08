ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Израиль направит в Умань своих полицейских

Вторник 08 сентября 2020 22:25
Израиль направит в Умань своих полицейских
Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Израиль направит своих полицейских в Украину. Они будут оказывать помощь украинским правоохранителям во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Об этом Евгений Енин написал на своей странице в Facebook.

"Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани", - написал Енин.

Отметим, Рош га-Шана - еврейский новый год, который будут праздновать паломники с вечера 18 сентября по вечер 20-го.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

Кроме того, на время паломничества Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Израиль
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь