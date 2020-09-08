Израиль направит в Умань своих полицейских

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Израиль направит своих полицейских в Украину. Они будут оказывать помощь украинским правоохранителям во время празднования Рош га-Шана в Умани.

Об этом Евгений Енин написал на своей странице в Facebook.

"Правительство Израиля подтвердило МИД Украины готовность направления 6 представителей израильской полиции для оказания помощи украинским коллегам в местах пребывания граждан государства Израиль в Умани", - написал Енин.

Отметим, Рош га-Шана - еврейский новый год, который будут праздновать паломники с вечера 18 сентября по вечер 20-го.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что в этом году на празднование Рош ха-Шана Умань посетят около 3 тысяч паломников.

Кроме того, на время паломничества Умань для хасидов с COVID-19 развернут госпиталь.