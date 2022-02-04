Украина хочет увеличить импорт газа из Словакии. Стороны проведут переговоры

Украина намерена увеличить объемы импорта газа из Словакии. Ожидается, что стороны договоряться о гарантированных мощностях, которые позволят на постоянной основе получать больше газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте президента .

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Стороны обменялись мнениями по ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также затронули взаимодействие в сфере безопасности.

"Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия - Украина", - говорится в сообщении.