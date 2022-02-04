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Украина хочет увеличить импорт газа из Словакии. Стороны проведут переговоры

Автор: Артем Горовенко

Украина намерена увеличить объемы импорта газа из Словакии. Ожидается, что стороны договоряться о гарантированных мощностях, которые позволят на постоянной основе получать больше газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте президента.

Сообщается, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Стороны обменялись мнениями по ситуации с безопасностью вокруг Украины, а также затронули взаимодействие в сфере безопасности.

"Было договорено провести переговоры на уровне профильных ведомств по поводу увеличения гарантированных мощностей для транспортировки природного газа на постоянной основе в направлении Словакия - Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream a.s. договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Словакии на 15 млн кубометров в сутки.

Ожидается, общий объем гарантированных мощностей с 4 февраля до 31 марта 2022 года составит 42 млн кубометров в сутки.

Сегодня стало известно, что "Нафтогаз" начал импорт газа и намерен закупить 300 млн кубометров.

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Владимир ЗеленскийСловакияИмпорт газа