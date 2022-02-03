ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина договорилась со Словакией об увеличении мощностей для импорта газа

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 16:27
Украина договорилась со Словакией об увеличении мощностей для импорта газа Фото: украинский рынок газа получил дополнительную возможность для импорта из Словакии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Оператор ГТС Украины и словацкий оператор Eustream a.s. договорились об увеличении гарантированных мощностей для импорта природного газа из Словакии на 15 млн куб. м в сутки на точке "Будинце". Таким образом, общий объем гарантированных мощностей с 4 февраля до 31 марта 2022 года составит 42 млн куб. м в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу ОГТСУ.

"Таким образом, в дополнение к венгерскому маршруту, который мы внедрили в конце прошлого года Украина получает дополнительные мощности по словацкому направлению. Это повышает надежность поставок газа и усиливает энергетическую безопасность страны", - сказал генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Как отметили в пресс-службе, новые гарантированные мощности будут распределяться через аукционы на платформе: на февраль за суточные аукционы, а на март - через суточные и месячный. Бронирование новых мощностей будет осуществляться по действующим тарифам.

В 2014 году доступ к 27 млн куб. м в точке "Будинце" (Словакия) стали первыми гарантированными мощностями, о которых договорилась Украина. А с 1 марта 2020 года операторы запустили виртуальный реверс через точку "Вельке Капушаны" - "Ужгород". Суммарная доступная мощность (гарантированная и прерывистая) для импорта газа из Словакии достигает 197 млн куб. м в сутки.

Напомним, с 1 февраля 2021 года впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии в Украину. Это уже второй гарантированный маршрут поставок на случай прекращения "Газпромом" транзита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Импорт газа
NEWS
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
Тет-а-тет с Зеленским, совет Украина-Турция и десятки соглашений: первые детали визита Эрдогана
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"