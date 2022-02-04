"Нафтогаз" начал импорт газа: сколько планирует закупить в феврале

НАК "Нафтогаз Украины" в феврале 2022 года начал импорт газа. Планируется закупить около 300 млн кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко на брифинге.

"Да, начал (импорт, - ред.). Речь идет об около 300 млн кубометров на февраль. По направлениям - это Венгрия, Словакия и Польша", - сказал Галущенко, отвечая на вопрос РБК-Украина о том, начала ли НАК импорт газа и в каком объеме.