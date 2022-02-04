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"Нафтогаз" начал импорт газа: сколько планирует закупить в феврале

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Украина, Пятница 04 февраля 2022 14:04
"Нафтогаз" начал импорт газа: сколько планирует закупить в феврале Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

НАК "Нафтогаз Украины" в феврале 2022 года начал импорт газа. Планируется закупить около 300 млн кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Германа Галущенко на брифинге.

"Да, начал (импорт, - ред.). Речь идет об около 300 млн кубометров на февраль. По направлениям - это Венгрия, Словакия и Польша", - сказал Галущенко, отвечая на вопрос РБК-Украина о том, начала ли НАК импорт газа и в каком объеме.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что "Нафтогаз" в феврале и марте планирует импортировать по 300 млн кубометров ежемесячно. Однако 300 млн кубометров в месяц - довольно мало. В пиковые периоды таким объемом можно покрыть лишь полтора дня потребления. Генеральный директор консалтинговой компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский считает, что всего нужно закупить 2 млрд кубометров.

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