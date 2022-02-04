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Україна хоче збільшити імпорт газу зі Словаччини. Сторони проведуть переговори

Автор: Артем Горовенко

Україна має намір збільшити обсяги імпорту газу зі Словаччини. Очікується, що сторони домовляться про гарантовані потужності, які дозволять на постійній основі отримувати більше газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті президента.

Повідомляється, що сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою. Сторони обмінялися думками щодо ситуації з безпекою навколо України, а також торкнулися взаємодії у сфері безпеки.

"Було домовлено провести переговори на рівні профільних відомств з приводу збільшення гарантованих потужностей для транспортування природного газу на постійній основі в напрямку Словаччина - Україна", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Оператор ГТС України і словацький оператор Eustream a.s. домовилися про збільшення гарантованих потужностей для імпорту природного газу зі Словаччини на 15 млн кубометрів на добу.

Очікується, загальний обсяг гарантованих потужностей з 4 лютого до 31 березня 2022 року складе 42 млн кубометрів на добу.

Сьогодні стало відомо, що "Нафтогаз" почав імпорт газу і має намір закупити 300 млн кубометрів.

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Володимир ЗеленськийСловаччинаІмпорт газу